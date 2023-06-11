Борьба за наследство Александра Градского приобретает новые обороты

Разделение наследства покойного Александра Градского приобрело новые обороты. На этот раз появился новый наследник — третья жена композитора.

Судебный процесс перенесли на 7 августа 2023 года, поскольку были предоставлены не все экспертизы. Старший сын Градского Даниил рассказал журналистам kp.ru, что его мать тоже подала иск.

Напомним, что имущество и деньги Градского должны были делить в равных долях 42-летняя вдова Мария Градская с их двумя общими сыновьями (8-летний Саша и 4-летний Иван), а также двое детей от третьего брака — 42-летний Даниил и 36-летняя Мария.

На днях в суд был подан иск от 61-летней Ольги. Она состояла в браке с Градским с 1980 по 2001 год. Женщина отметила, что после развода со звездой не делила с ним его имущество, поэтому сейчас имеет на это право.

Отметим, что в суде Ольге придётся объяснять, почему был пропущен трехлетний срок исковой давности и почему она обратилась с иском в суд спустя 21 год после развода.

Ходят слухи, что бывшая жена Градского может попробовать доказать, что заключенный за месяц до смерти композитора брак с Марией недействителен.

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