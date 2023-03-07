«Все изменилось»: скандальные подробности о судьбе камерного оркестра театра Градского

Со смерти Александра Градского уже прошло много времени, однако его имя по-прежнему появляется в заголовках СМИ. Сегодня в Сеть попали скандальные подробности о судьбе камерного оркестра театра «Градский Холл».

Так, музыканты написали откровенный пост, в котором рассказали всю правду. По словам артистов, с приходом нового руководства «все изменилось». Выяснилось, что весь коллектив вынудили уволиться.

«Некоторое время назад за нашей спиной был объявлен конкурс в оркестр на живые места, то есть всю струнную группу - 10 человек - заменили, даже не поставив в известность о новых творческих планах», — проинформировали музыканты.

Кроме того, артисты добавили: после такого увольнения их оставили даже без надбавок. «Инспектор оркестра стал взывать нас накануне вечером на работу. Делалось все для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уйти», — сказано в посте оркестра.

Напомним, что камерный оркестр был основан еще при жизни Александра Градского.

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