Борьба за хиты нулевых: экс-продюсер Лады Дэнс подал миллионный иск к певице и издательству «Джем»

Композитор Леонид Величковский подал иск против издательства «Джем» и Лады Дэнс о взыскании 2,45 млн рублей за использование его музыки в семи клипах певицы. Речь идет о композициях «Девочка ночь baby tonight», «Сотри кассету», «Танцы у моря» и других, размещенных на музыкальной платформе.

По словам Величковского, издательство не получило необходимые разрешения от всех правообладателей перед публикацией видеоклипов. Истец утверждает, что, хоть права на клипы были переданы ему самой Ладой Дэнс, он не предоставлял согласия на их использование. Певица участвует в процессе в качестве соответчика, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Экс-продюсер Дэнс также ведет судебные разбирательства из-за прав на песни групп «Стрелки», «Комиссар» и «Технология».

Ранее дочь убитого основателя «Комбинации» Александра Шишинина Виктория подала в суд на композитора Виталия Окорокова. Наследница продюсера пытается доказать свои права на 16 произведений группы. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с сайтом «Страсти» оценил ее шансы на победу.