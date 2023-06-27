Большой урон здоровью, голове и психике: девять абортов принесли Дане Борисовой одни проблемы

Телеведущая Дана Борисова может столкнуться с многочисленными проблемами после неоднократного прерывания беременности. Об этом рассказала врач-гинеколог Нино Какучая, комментируя заявление знаменитости о сделанных до 30 лет девяти абортах.

Среди осложнений она назвала вторичное бесплодие и гормональный сбой. Однако, что касается бесплодия, тут Борисовой повезло: она родила дочь, которой сейчас 15 лет.

Аборт отрицательно сказывается на психологическом состоянии женщины – бесследно эта процедура никогда не заканчивается. Спустя годы у женщин наступает сожаление о том, что был сделан даже один аборт.

Гинеколог заявила, что лучшим выходом было бы предохраняться: установить внутриматочную спираль или принимать контрацептивы, нежели прерывать беременность и потом столкнуться с последствиями.

Врач заявила, что Борисова своими действиями нанесла большой урон голове, психике и здоровью.

«Аборты всегда несут проблемы. И в физическом, и в психическом плане, и в функционировании организма в целом», — подытожила специалист в разговоре с Пятым каналом.

Ранее Борисова призналась, что делала аборты как на маленьком сроке, так и на большом. Иногда было достаточно медикаментов, а порой приходилось ложиться на операцию. Она объяснила, что беременность наступала из-за ее безотказности в плане секса.