«Большое спасибо за сбор»: семья Романа Попова продает дом для лечения рецидива рака мозга у актера

Актеру Роману Попову, известному по фильму «Полицейский с Рублевки», собирают деньги на лечение рака мозга. По данным Telegram-канала «Светский хроник», семья выставила на продажу дом для оплаты дальнейшей терапии.

Попов теряет зрение и подвижность. Актер вышел на связь, сидя в инвалидном кресле.

Он рассказал: «У меня химиотерапия, очередная порция. Я хочу сказать всем большое спасибо за все, что вы делаете. Большое спасибо за сбор. Сбор можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть…. Буду держать в курсе своих боев».

Срочный сбор на лечение закрыт, но источник пишет, что для дальнейшего лечения нужны средства. Поэтому семья продает дом. Известно, что жена Попова – учительница, у пары трое детей.

Ранее отец певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что она тоже ослепла от рака, как Роман Попов. Он посоветовал актеру обратиться к профессионалам, а не к кому попало, и придерживаться одного направления в лечении. Семья певицы потеряла на этом много времени, признался Владимир Фриске.