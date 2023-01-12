Большое счастье скрыть невозможно: сбежавшая от мужа Лера Кудрявцева сияет рядом с накаченным бизнесменом

Телеведущая Лера Кудрявцева предъявила мужчину, который сопровождает ее в путешествии по Оману. Это предприниматель Дмитрий Калистров, с которым она не впервые проводит время.

В 2019 году мужчина публиковал снимок с Кудрявцевой из Подмосковья. Он благодарил ведущую за прием и приглашал в Оман. В ответ Кудрявцева писала: «Спасибо за подарки, дорогой».

В Омане Кудрявцева посетила дом шейха, мечеть Султана Кабуса и Оманскую Оперу. Это далеко не всё, что увидела звезда. Главные достопримечательности государства на Аравийском полуострове Кудрявцева лицезрела вместе с Калистровым.

Напомним, ведущая уехала в путешествие без мужа - молодого хоккеиста Игоря Макарова. Он остался с дочерью в Москве. Из-за раздельного отдыха появились слухи о проблеме в отношениях супругов.

Певец Сергей Лазарев своим недавним комментарием «подтвердил», что ведущая разошлась с молодым мужем. Исполнитель назвал Кудрявцеву «невестой».