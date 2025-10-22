«Большое горе»: Жигунов объяснил, почему не приехал на фестиваль в Севастополе

Режиссер и актер Сергей Жигунов был вынужден отменить свое участие в фестивале духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» в Севастополе из-за семейной трагедии. Об этом он лично сообщил в своем обращении к зрителям.

Артист высказался после того, как организаторы опубликовали информацию об отмене его участия. Увидев новости, Жигунов понял, что поклонники могут решить, будто он просто нарушил договоренности без уважительной причины.

«Увидел сегодня в новостях, как объяснили организаторы мое отсутствие на фестивале. Мне показалось, что зрители в результате этого объяснения решили, что я просто нарушил договоренности и не прилетел. Потому что передумал или еще по какой-то мелкой причине. Так вот, это не так. В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека», — написал Сергей на своей странице в соцсетях.

В рамках фестиваля в кинотеатре «Москва» должен был состояться показ его новой работы — фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», снятого в Севастополе, а также творческая встреча с создателем картины.

Режиссер принес извинения и обещал, что обязательно устроит в городе «настоящую большую премьеру» своего фильма.

Ранее Сергей Жигунов рассказал о съемках в Севастополе в момент атаки ВСУ.