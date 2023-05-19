«Больше зарываться в дно невозможно»: Поплавская жестко высказалась об уехавшем из России Назарове

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уже довольно давно покинули Россию. После того как Константин Хабенский уволил их из МХТ имени Чехова из-за скандальных высказываний, супруги перебрались во Францию, где у них есть недвижимость. Теперь, находясь там, они не устают продолжать делать громкие заявления и говорить о том, как плохо им жилось на Родине. Так, актриса вдруг призналась, что боялась даже улыбаться на улицах, потому что боялась получить кулаком в лицо. На это откровение поспешила отреагировать Яна Поплавская, у которой вся эта история вызвала только смех.

Исполнительница роли «Красной Шапочки» считает, что Васильева в своем стремлении поддержать мужа уже слишком заигралась и начала даже бредить. По ее мнению, артистка настолько сошла с ума от ненависти к России, что уже говорит совсем абсурдные вещи. И это понимает даже Назаров, но никак не комментирует поведение жены.

«Ужасно, когда одна супружеская половина теряет контроль и сатанеет на самом деле. Назаров понимает, что больше зарываться в дно уже невозможно, но Васильева настолько вошла во вкус, что не может остановиться. Ребята, вы такая прекрасная парочка — кулик и гагарочка!» - заявила Яна Поплавская.

Напомним, что недавно супружеская пара дала новое интервью, в котором отказалась оправдывать действия Константина Хабенского. Если раньше они не держали на него зла, то теперь открыто обвиняют во лжи. По словам Назарова, худрук МХТ соврал, что увольнением двух актеров спасает десятки других от мобилизации.