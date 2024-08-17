Больше всего — за превышение скорости: Элджей насобирал более 500 штрафов на одном авто

Рэпер Элджей попал в число звезд, которые зачастую пренебрегают правилами дорожного движения. Артист насобирал более 500 штрафов на своем «Хаммере» за шесть лет, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, за последние полгода рэпер получил 52 штрафа. Большая их часть была выписана Элджею за нарушение скоростного режима. Кроме того, артист проезжал на красный сигнал светофора и не оплачивал парковку.

Чаще всего рэпер гонял по Волгоградскому проспекту в Москве. За рулем «Хаммера» сидел его водитель. В настоящий момент на Элджее висят шесть неоплаченных штрафов на сумму в 6000 рублей. Всего звезда насобирал их столько, что, как сообщают журналисты, установил абсолютный рекорд.

Ранее Элджея заподозрили в романе с 29-летней певицей ANIKV. Он обнимал и почти целовал исполнительницу на снимках.