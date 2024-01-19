passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 января 2024, 11:25
1 мин.

«Больше снимать ничего не буду!»: певица Лолита обратилась к поклонникам

Певица Лолита Милявская после «голой» вечеринки решила провести время с семьей.
«Больше снимать ничего не буду!»: певица Лолита обратилась к поклонникам

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская на фоне отмены ее сольных концертов из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой сообщила, что на некоторое время уйдет из соцсетей. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

После массовой отмены выступлений Лолита признавалась, что является пенсионеркой и в настоящий момент привыкает быть домохозяйкой. Звезда также поблагодарила поклонников за поддержку и попросила не переживать за нее.

Накануне артистка вновь появилась в соцсетях, опубликовав кадры семейного застолья по случаю 81-летия ее матери. Певица объяснила, что пока желает провести время с родственниками, немного восстановиться и прийти в себя.

«Ничего снимать больше не буду! Просто хочу провести время с семьей, без телефона», - написала Лолита.

Стоит отметить, что к настоящему моменту Милявская лишилась концертов в Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле, Тюмени, Перми и Красноярске. Выступления в других городах России также пока находятся под вопросом.

Ранее мы писали, что в Омске продолжают продавать билеты на выступление Лолиты, несмотря на «отмену» певицы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Лолита Милявская
певица
концерты
Новости партнеров
О чем говорят