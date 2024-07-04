«Больше рожайте»: Погребняк похвасталась ненакладным животом после обвинений в имитации беременности

Блогер Мария Погребняк, которую заподозрили в ношении накладного живота, подтвердила, что не обращалась к услугам суррогатной матери. Она сняла видео, как достает подушку из-под рубашки, и продемонстрировала настоящий живот беременной женщины.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

Марию возмутили подозрения в имитации беременности. Напомним, подписчики удивлялись, почему еще в мае у нее был плоский живот и за один месяц он вырос до больших размеров.

«Дорогие журналисты и хейтеры, меньше сочиняйте — больше рожайте. Поднимайте демографию, а не шумиху», - написала блогер под постом.

Теперь вопрос о беременности Марии снят. Известно, что вместе с избранником они планируют свадьбу, однако когда произойдет счастливое событие, не уточнялось. С недавнего времени Мария подписывает Игоря Головинского в соцсетях как мужа.

Ранее мы писали, что блогер со всей семьей улетела на отдых. Перелет дался беременной Погребняк с трудом.