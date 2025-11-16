«Больше подходит название „Звезды спились“. Мне стыдно»: Стас Садальский «разнес» шоу с Волочковой в рехабе

Станислав Садальский резко высказался о новом проекте «Звезды под капельницей» с участием Анастасии Волочковой и других артистов. В своем Telegram-канале актер заявил, что ему стыдно за звезд, которые пришли на позорное «алкогольное» шоу ради денег и славы.

14 ноября на канале «Пятница» стартовал проект «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Среди участников реалити-шоу оказались Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Рома Желудь, Евгения Осипова и другие артисты. По мнению Стаса Садальского, такое шоу нужно было назвать «Звезды спились» — участники ведут себя недостойно, позоря себя на всю страну.

«На канале «Пятница!» - премьера алкогольного шоу «Звезды под капельницей». Подходит больше другое название - «Звезды спились», печально-омерзительное ТВ-огнище! Почти все персонажи - яркие. Волочкова в привычном состоянии (вдрызг) - одна шоу делает, продержалась ненадолго. Ну и Джигурда, само собой, ушел за ней. Перлы героев - под мухой не успевал записывать: давно я так горько не смеялся! Волочкова ночью захотела замуж за Желудя и еще много чего непристойного, а Вы смотрели?» - высказался актер.

Артист не скрывает, что ему стыдно за публичных личностей, которые пошли на такое шок ради заработка и славы.

«Осадок и чувство неловкости за тех, кто остался на экране. Не могу никого из них осудить, наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы. Прошла только первая серия. А теперь осталось ждать следующего трэша. Мне одному стыдно?!» - возмутился Стас Садальский.

