«Больше никогда не буду чьей-то половиной»: мать Тимати рассказала о жизни после измены мужа

Мать рэпера Тимати пережила измену мужа. Он закрутил роман на стороне и ушел из семьи к любовнице, которая ждала от него ребенка. После этого Симона приняла решение, что больше не выйдет замуж.

По признанию женщины, она чувствует себя самодостаточной, и ей не нужен рядом мужчина. Она подчеркнула, что никогда не страдала из-за недостатка внимания противоположного пола. Когда Симона хотела, у нее были партнеры.

«Главный урок, который я вынесла после развода, — я больше никогда не буду чьей-то половиной. Я целая, а партнеры у меня были всегда, когда я этого хотела. Если вам хочется узнать про сегодняшний период, то мне это больше не интересно, к счастью», - заявила Симона в блоге.

Мама Тимати рассказала, что, столкнувшись с предательством, ей было тяжело. Но сейчас она ни о чем не жалеет. Симона считает, что, если бы она не прошла через этот период, то не стала бы той, кем является сейчас.

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