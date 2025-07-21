«Больше никогда не будешь рядом»: звезда «…А зори здесь тихие» Людмила Зайцева не смирилась со смертью мужа

Звезда фильма «…А зори здесь тихие» Людмила Зайцева запомнилась зрителям яркими ролями в известных советских картинах. Однако мало кто знает, что после оглушительной славы актрису ждало забвение и нищета, а после смерти мужа она поставила крест на личной жизни. О судьбе артистки рассказывает StarHit.

Людмила Зайцева снялась в более чем 60 фильмах, многие из которых стали всенародно любимыми: «…А зори здесь тихие», «Здравствуй и прощай», «Печки-лавочки», «Маленькая Вера» и других. Но после распада СССР ее стали реже звать в кино, а позднее ей пришлось столкнуться с тяжелой утратой — она потеряла мужа.

Путь успешной актрисы к личному счастью был сложным. Во времена учебы в Щукинском училище она встретила первую любовь — Сергея Милованова. Но союз пары распался из-за пристрастия молодого человека к алкоголю. Отношения с инженером Владимиром Федоровым складывались благополучнее, но, когда чувства остыли, пара приняла решение расстаться.

Свою последнюю любовь Людмила Зайцева встретила на съемках фильма «Праздники детства». С Геннадием Ворониным артистка прожила более 30 лет, у супругов родилась дочь Василиса. Но если актрисе после развала СССР еще предлагала какие-то роли, то ее муж страдал из-за отсутствия работы и нереализованности в профессии, что отразилось на здоровье.

«Когда произошел инфаркт, а следом инсульт, он буквально потерял интерес к жизни. В больнице лежал, отвернувшись к стене, ни с кем не разговаривал. Он тогда уже не хотел жить», — делилась Людмила Зайцева, едва сдерживая слезы.

В 2011 году Геннадий Воронин скончался в возрасте 65 лет. Смерть супруга стала для артистки тяжелым ударом — пережить утрату ей помогло обращение к вере. Однако актриса не скрывает: она так и не смогла смириться с потерей и зареклась больше не выходить замуж.

«До сих пор не могу свыкнуться. <…> Тяжело, когда понимаешь, что больше никогда не будешь с кем-то рядом и проведешь остаток дней в одиночестве», — признавалась знаменитость.

В настоящее время Людмила Зайцева живет в Москве, а смыслом жизни для нее стали дочь и внуки. Артистка редко снимается в кино, а ее пенсия составляет всего 16 тыс. рублей, но она не жалуется: «Есть деньги — хорошо, нет — ну нет и нет. Я человек самодостаточный во всем».

Ранее сообщалось о том, что звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова потеряла мужа, с которым прожила 50 лет.