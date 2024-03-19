Больше никакой публичности: чем займется Валерий Леонтьев после ухода со сцены

В день своего 75-летия певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Директор народного артиста Борис Чигирев рассказал о дальнейших планах знаменитости.

Чигирев пояснил, что Леонтьев больше не хочет публичности. Он не появится в телеэфирах, не будет набирать учеников и преподавать. Артисту планирует вести спокойный образ жизни.

«Он хочет отдыхать и путешествовать», — цитирует директора звезды Абзац.

Недавно Валерий Леонтьев вернулся из США, где жил долгое время, в Россию. Он объяснил о завершении карьеры артиста, сославшись на свою «дряхлость», которую не потерпят в шоу-бизнесе.

Карьера артиста началась в 1972 году. За это время певец записал 30 альбомов. Его хиты «Полет на дельтаплане», «Маргарита», «Казанова», «Исчезли солнечные дни», «Если ты уйдешь», «Зеленый свет», «Каждый хочет любить», «Августин» и многие другие любят россияне.

Валерий Леонтьев давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже — на коленях.