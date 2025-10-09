«Больше ничего не хочу»: Лариса Долина перестала мечтать

Певица Лариса Долина призналась, что ни о чем не мечтает. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица Лариса Долина ответила на вопрос о мечтах. По словам знаменитости, у нее уже все есть, поэтому задумываться о подобном она не хочет.

«У меня все есть, мне ничего не нужно. Я практически полностью реализовалась в своей профессии. Я многому научилась, я многое поведала. У меня есть огромное количество моих друзей, которых я обожаю. У меня до сих пор есть планы в жизни, которые наверняка реализуются тоже», — заявила она.

Певица добавила, что музыка является ее призванием, которое само выбрало артистку.

«Господу Богу спасибо за то, что дал мне голос, посредством которого я разговариваю со своей зрительской аудиторией», — рассказала она.

Теперь Долина намерена жить в свое удовольствие, ведь певица уверена, что уже всего добилась в жизни.

«Я бесконечно счастливый человек, что я реализовалась, и я больше ничего не хочу. Хочу жить долго и счастливо», — добавила она.

