«Больше нет сил сражаться»: жена Федора Федотова призналась, что он оттягивает бракоразводный процесс
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Жена актера Федора Федотова обвиняет его в нежелании давать развод.
Артист женился в 2021 году на своей однокурснице Анастасии Грибовой, а в 2022 году родилась их дочь.
Актриса призналась, что у них в отношениях не все так гладко, как кажется многим. Оказалось, Анастасия уже как девять месяцев не живет с Федором. Еще пятнадцатого декабря она подала на развод. Однако расторгнуть брак до сих пор не получается, так как Федотов оттягивает судебный процесс. По словам актрисы, ей не хотелось публично признаваться в расставании до тех пор, пока они не разведутся официально, но ждать уже не может.
«Больше нет сил сражаться с несправедливостью и ложью. Нет сил утаивать происходящее. Нет сил продолжать жить в такой турбулентности с маленькой дочкой. Нет сил поддерживать эту "иллюзию" идеальности, которой нет и не было», — сообщает Грибова.
Кроме того, Анастасия также призналась, что Федор уже давно находится в отношениях, несмотря на свои попытки сохранить семью. Подробности сообщает StarHit.
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