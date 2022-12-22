«В Латвии брезгливое отношение»: Чулпан Хаматова подыскивает себе другую страну

После февраля этого года жизнь многих звезд отечественного шоу-бизнеса изменилась коренным образом. Кто-то предпочел уехать из России, а кто-то решил затаиться на неопределенный срок. К числу первых относятся Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов и многие другие. Сейчас они обосновались в Латвии. Но, как уверяет Михаил Шахназаров, в этой стране эмигрантам не рады. Подобной информацией поделилось издание «Teleprogramma».

По словам мужчины, у него есть источник из светского общества Латвии, который откровенно рассказал, как местные жители относятся к нашим знаменитостям. Выяснилось, что на Хаматову, Смольянинова все смотрят свысока и брезгливо. «Они приехали туда, как герои. На самом же деле они бросили то, что нажили не всегда честным путем, и стали строить мучеников», — поделился мнение Михаил.

Также Шахназаров считает, что в скором времени эмигрировавшим россиянам надо будет искать другую страну. «Они окажутся в Тбилиси, потом, наверняка, в Ереване», — резюмировал мужчина.

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