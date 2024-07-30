«Больше не Телегина»: певица Пелагея поменяла документы и вернула девичью фамилию

Певица Пелагея подала иск к бывшему мужу Ивану Телегину с требованием о компенсации ранее присужденных к выплате денежных сумм. Также артистка поменяла документы и вернула фамилию Ханова.

Об этом сообщает сайт Kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его информации, новый суд между Телегиным и Пелагеей состоится в сентябре. Источник назвал иск «справедливым».

«Это его долги за недвижимость. Кстати, есть новость – Пелагея вернула себя официально девичью фамилию Ханова. Поменяла все документы. Больше она не Телегина», - поделился собеседник с изданием.

Супруги развелись 4 года назад, но до сих пор судятся из-за имущества. Последний иск связан с купленным в кредит домом за 100 млн рублей. Его разделили пополам как совместно нажитую недвижимость, однако после развода кредит выплачивала певица. Она добилась взыскания с Телегина части расходов, а теперь требует индексации выплат.

Издание пишет, что долг у хоккеиста на 30 июня составлял более 59 млн рублей. Спортсмену закрыли выезд за границу.