Больше не тайна: в Сети активно обсуждают внешность 4-летней дочери Заворотнюк и Чернышева

Модель Анна Заворотнюк продолжает отдыхать в Москве. Истинную причину своего приезда она не озвучила, но многие поклонники предполагают, что девушка просто хочет быть поближе к семье, которая сейчас переживает не лучшие времена. Новостей о состоянии здоровья звезды «Моей прекрасной няни» не поступает, а между тем Петр Чернышев отказывает от работы у Татьяны Навки, которая приносила ему основной доход.

Сами же родные актрисы стараются не подавать вида, что у них происходит что-то плохое. Анна так и вовсе демонстрирует в Сети в основном только позитивные моменты. Так, недавно она отправилась на прогулку по столице и опубликовала несколько фото, которые неожиданно вызвали переполох среди фанатов. Дело в том, что Заворотнюк показала снимок с маленькой светленькой девочкой, и теперь многие поклонники уверены – Анна проводила время со своей четырехлетней сестрой и именно ее продемонстрировала возле холодильника с мороженым.

Уточнять, действительно ли это дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, модель не стала. Напомним, что родители показывали малышку лишь в совсем маленьком возрасте, после чего перестали, так как актриса серьезно заболела. В последний раз аудитория видела Милу в 2019 году. Именно поэтому фанаты так взволнованы появлением нового снимка. Впрочем, до официального подтверждения утверждать, что это действительно звездная наследница, нельзя, так как Анна могла запечатлеть и совершенно незнакомого ребенка.

Ранее Татьяна Навка объяснила, почему на самом деле Петр Чернышев не появится в ее новом шоу.