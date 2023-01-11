Больше не тайна: раскрыто постыдное пристрастие Андрея Малахова

Сегодня 11 января день рождения отмечает один из самых востребованных и успешных телеведущих России Андрей Малахов. Уже много лет он работает на федеральных каналах и ведет различные шоу. В честь 51-летия издание «Новый очаг» решило собрать интересные факты об имениннике, и благодаря этому стало известно о постыдном пристрастии Малахова, которое мешает жить не только ему, но и его близким, коллегам и родным.

Как известно, шоумен не имеет вредных привычек. Он не пьет и не курит. Но, как оказалось, все-таки есть у него один большой недостаток. Андрей Малахов уже много лет не может совладать собой и перестать опаздывать. Он никогда не приходит вовремя и часто срывает съемки даже собственных эфиров из-за этого. Телеведущий появляется на работе практически впритык, а на самолеты так и вовсе бежит сломя голову.

Об этом изъяне Андрей Малахов прекрасно знает и охотно признает его, правда, бороться с ним не спешит. И его вовсе не волнует, что из-за этого недостатка он подводит многих людей.

Ранее в шоу Андрея Малахова произошла потасовка между Александром Серовым и его бывшей любовницей. Ведущему даже пришлось их разнимать.