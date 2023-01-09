Малахов разнимал: потасовка Александра Серова с экс-любовницей и ее матерью попала на видео

Исполнитель романтичных песен Александр Серов старается не афишировать свою личную жизнь. Пока мужчина молчит, его избранницы на всю страну раскрывают интимные подробности отношений со звездой. Одна из возлюбленных артиста даже обвинила его в рукоприкладстве и насилии.

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Дарья Друзьяк некоторое время жила с певцом. Он не отрицал роман с красавицей. Девушка пришла на шоу Андрея Малахова, где сделала ряд громких заявлений. Любовница знаменитости рассказала о его трудном характере и объявила, что ждет от Александра ребенка!

Серов слышал признания бывшей девушки, ведь он тоже был в студии телепередачи. Певец старался держать себя в руках, но как только узнал о беременности, то рассвирепел. Он стал оскорблять Дарью и ее мать.

«Какой мой ребенок? Что за чушь? Что она плетет? Как она смеет что-то говорить?» – возмущался артист.

Блондинка разозлилась и бросилась на артиста. Ведущему пришлось увести ее из студии, пока музыкант продолжал кричать ей в след. После он подошел к матери бывшей любовницы и напугал ее.

Ранее Серов рассказал, что попросил дочь Мишель и ее семью съехать из своего особняка в Подмосковье. Он не смог жить бок о бок с родственниками.