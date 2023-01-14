Больше не скрывает: в Сеть слили фото Андрея Малахова в женском платье и ярком макияже

Любимчик многих женщин нашей страны Андрей Малахов всегда отличался своей брутальностью и строгими мужскими костюмами. Однако с телеведущим стало что-то не так.

На просторы интернета слили удивительные кадры. На них Малахов предстал в черном платье с ярким макияжем на лице и белыми бусами на шее. Комментаторы сразу начали разгоряченное обсуждение, отмечая какая чудесная получилась из него дама.

Однако вскоре всё стало ясно. Это кадр из 2006 года, когда Малахов снялся в клипе Наташи Королевой «Сиреневый рай».

Ранее мы писали, что жизнь Андрея Малахова находится в опасности.