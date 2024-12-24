Больше не скрывает от публики: Елена Захарова впервые вышла в свет с дочерью

Актриса Елена Захарова впервые появилась на публике с дочерью, которую несколько лет скрывала. Звезда сериала «Кадетство» и 7-летняя Майя посетили премьеру новогоднего шоу в Москве. Об этом пишет StarHit и публикует кадры с мероприятия.

На днях в Москве состоялась премьера новогоднего шоу «Дедморозовка. Новые приключения», на которую пришли многие знаменитости. Среди гостей спектакля была замечена и Елена Захарова, которая впервые вывела в свет 7-летнюю дочь Майю, которую несколько лет не показывала публике. Актриса выбрала короткое черное блестящее платье без рукавов, дополнив образ украшениями, часами и красной сумкой. Артистка сделала вечерний макияж и уложила волосы. На дочери знаменитости было воздушное белое платье с аппликациями в виде бабочек и черные балетки. Также девочка надела розовую лаковую сумочку с кристаллами от Dolce&Gabbana.

Напомним, в 2017 году у Елены Захаровой родилась дочь Майя. Долгое время звезда «Кадетства» скрывала дочь от внимания общественности, а впервые представила ее публике лишь в прошлом году. Актриса до сих пор не раскрывает имя отца ребенка. Ходили слухи, что знаменитость официально оформила с ним отношения, но она опровергла эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что актриса Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью.