Больше не русая: Ксения Собчак кардинально сменила образ

Журналистка Ксения Собчак кардинально сменила имидж и стала брюнеткой. Но временно. Телеведущая призналась, что решилась на новый цвет волос только ради фотосессии.

В личном блоге Собчак опубликовала новые снимки, на которых предстала в неожиданном образе. Она была с темными волосами, а наряд ее состоял из черной юбки-карандаш, голубой рубашки и кожаной куртки. Ксения сразу дала понять поклонникам, что это был временный эксперимент, и пока она не готова быть брюнеткой.

«Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и только в рамках фотосессии. <…> Кажется, эксперимент удался», - отметила журналистка.

К слову, раньше Ксения была практически платиновой блондинкой, но затем стала возвращаться к более натуральному цвету волос. Сейчас она предпочитает краситься в русый и делать короткую стрижку. В беседе с порталом «Страсти» звездный стилист Александр Данилов отмечал, что на каре Собчак перешла из-за плохого качества волос.

Ранее Ксения Собчак осудила певца SHAMAN за то, что он опубликовал свидетельство о разводе.