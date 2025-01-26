Больше не пойдет под венец: Полина Гагарина отказалась выходить замуж третий раз

Полина Гагарина отказалась выходить замуж в третий раз.

Певица в личном блоге решила пообщаться с поклонниками, из-за чего устроила рубрику «Вопрос-ответ», чтобы ответить на все интересующие вопросы.

Гагарина обычно не любит выносить подробности личной жизни на публику, из-за чего многие до сих пор гадают — состоит ли на данный момент девушка в каких-либо отношениях.

Один из поклонников артистки напрямую задал ей вопрос, собирается ли она в третий раз выходить замуж. Певица ответила, что больше не пойдет под венец, опубликовав снимок, сделанный во время ее отдыха на побережье. На кадре Полина запечатлена в моменте ее прыжка.

«Никогда», — посмеялась Гагарина.

Напомним, что Полина Гагарина уже дважды была в браке. В 2007 году артистка вышла замуж за актера Петра Кислова, от которого она родила старшего наследника Андрея. А в 2014-м певица узаконила отношения с Дмитрием Исхаковым. Однако это расставание было громким, так как пара долгое время спорила в суде из-за маленькой дочери. Но экс-супругам все же удалось уладить конфликт и сохранить дружеские отношения ради ребенка.

Ранее мы писали о том, что улетевшая из России Полина Гагарина восхитила фигурой на Мальдивах.

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