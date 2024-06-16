«Больше не надо, хватит»: на концерте Ирины Понаровской случилось ЧП

71-летняя Ирина Понаровская вернулась на сцену после многолетнего перерыва и дала сольный концерт в столице. Однако прямо во время выступления произошли проблемы с электричеством, из-за чего у певицы перестал работать микрофон. Об этом сообщает mk.ru.

Понаровская должна была выступить перед фанатами еще весной в Крокус Сити Холле, но после произошедшего 22 марта теракта концерт пришлось перенести.

15 июня исполнительница вышла на сцену летнего театра ВДНХ. Ирина Понаровская предупредила, что вечер напомнит слушателям встречу с давними друзьями. Артистка начала выступление с одной из своих самых знаменитых композиций «Рябиновые бусы», а после сделала откровение.

«Когда меня не было 12 лет, как сейчас принято говорить, в шоу-бизнесе, я даже не могла представить, что на сцене чувствую себя, как дома. Я думала, что больше не надо, хватит…. Я действительно себя чувствую здесь, как рыбка в воде, одним целым…» – поделилась она.

Посмотреть на Понаровскую пришли многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Анжелика Агурбаш, Андрей Малахов и Сергей Пенкин. Только вот прямо во время концерта произошло ЧП: в один момент у Ирины выключился микрофон.

«Я почему-то его положила под мышку, и он сдох», – сказала Понаровская.

Как оказалось, в тот день возникли проблемы с электричеством. Чтобы разрядить обстановку, пока технический персонал пытался наладить звук, артистка говорила с поклонниками без микрофона. Исполнительница представила зрителям своего сына, невестку и двоих внуков, которые тоже сидели в зале.

«Вы ко мне привыкли, вы меня знаете. А они еще нет. Они не очень знают, что я известная певица. Для них я в первую очередь любимая бабушка», – отметила Ирина Понаровская.

В конце артистка пообещала больше не пропадать надолго со сцены и почаще радовать фанатов своими концертами.

Ранее мы писали, что 61-летнего Лепса с его 18-летней невестой познакомила мать девушки.