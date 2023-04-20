«Больше не могу»: 33-летняя Полина Диброва не справляется со стрессом после ДТП мужа

Не так давно все внимание публики было приковано к Дмитрию Диброву. На днях по Сети моментально распространились новости о ДТП с участием телеведущего: в его машину въехал полицейский микроавтобус. К счастью, пострадавших в результате инцидента не оказалось. После всего произошедшего молодая супруга Дмитрия вышла на связь и сделала заявление.

По славам Полины, ситуация далась ей крайне тяжело. Вот почему в личном блоге девушка поделилась своей фотографией из машины и подписала ее: «Я так больше не могу».

Возлюбленная Диброва не стала отрицать: у нее есть беспокойство за водителя полицейской машины, и ей бы очень хотелось, чтобы он «остался на своем месте». При этом Полина отметила: за судьбу своего супруга на ТВ она не волнуется, поскольку «ошибки совершает каждый» и об увольнении речи быть не может.

Ранее мы писали о том, что Диброва могут заменить на посту телеведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 54-летняя Елена Воробей захотела вновь стать мамой и заявила о мужчине мечты. Высказывание юмористки читайте в этой статье.