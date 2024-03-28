«Больше не лечит, а калечит»: в Госдуме готовы взять на контроль ситуацию с Хайдаровым

Документы, дипломы и разрешения клиники хирурга Тимура Хайдарова следует тщательно проверить. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он готов взять ситуацию на контроль и направить соответствующий запрос.

Парламентарий отметил, что ему «не первый раз попадаются на глаза истории об этом чудо-докторе, который, судя по публикациям, больше не лечит, а калечит».

Журавлев уверен, что клиника не может работать без лицензий, а квалификацию врачей должны проверять. Другое дело, если бизнес работает нелегально – это является поводом для проверок правоохранителями, отметил депутат в разговоре с NEWS.ru.

Он считает, что нужно разобраться с пострадавшими, а дополнительные проверки не повредят, так как речь идет о здоровье россиян.

Ранее появилась информация, что после смерти пациента клинику Хайдарова могут закрыть. Говорилось, что к владельцу учреждения подали иск – клинике грозит штраф до 200 тыс. рублей или закрытие сроком до 90 дней. Юрист клиники Кристина Высоцкая заявляла, что закрытия не будет, а нарушения устранены.