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Опубликовано 28 марта 2024, 22:56
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«Больше не лечит, а калечит»: в Госдуме готовы взять на контроль ситуацию с Хайдаровым

Депутат ГД Журавлев приготовился взять на контроль ситуацию вокруг Хайдарова.
«Больше не лечит, а калечит»: в Госдуме готовы взять на контроль ситуацию с Хайдаровым

© Starface.ru

Документы, дипломы и разрешения клиники хирурга Тимура Хайдарова следует тщательно проверить. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он готов взять ситуацию на контроль и направить соответствующий запрос.

Парламентарий отметил, что ему «не первый раз попадаются на глаза истории об этом чудо-докторе, который, судя по публикациям, больше не лечит, а калечит».

Журавлев уверен, что клиника не может работать без лицензий, а квалификацию врачей должны проверять. Другое дело, если бизнес работает нелегально – это является поводом для проверок правоохранителями, отметил депутат в разговоре с NEWS.ru.

Он считает, что нужно разобраться с пострадавшими, а дополнительные проверки не повредят, так как речь идет о здоровье россиян.

Ранее появилась информация, что после смерти пациента клинику Хайдарова могут закрыть. Говорилось, что к владельцу учреждения подали иск – клинике грозит штраф до 200 тыс. рублей или закрытие сроком до 90 дней. Юрист клиники Кристина Высоцкая заявляла, что закрытия не будет, а нарушения устранены.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
клиника
медицина
депутат
Госдума
Тимур Хайдаров