Больше не Лаймочка: российские звезды отреклись от дружбы с Вайкуле

31 марта советской и латвийской певице Лайме Вайкуле исполнилось 70 лет. После начала СВО артистка перестала поддерживать отношения с бывшими коллегами с российской эстрады. Звезды, которые ласково называли ее Лаймочкой много лет, теперь даже не хотят говорить об исполнительнице.

Юморист Владимир Винокур тоже отмечает день рождения 31 марта. Раньше он мог даже вместе с ней встретить праздник. На вопрос NEWS.ru, поддерживает ли он общение с Вайкуле, артист ответил: «Нет», а после повесил трубку.

Певец Лев Лещенко также не захотел обсуждать певицу. Он пояснил, что как-то она его поздравила на день рождения. Теперь артист даже близко ничего не хочет о ней говорить.

Композитор Раймонд Паулс, благодаря которому прославилась певица, отказался говорить о ней и даже не захотел вспоминать совместное прошлое. Он пояснил, что практически с ней не общается.

«Ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали», — цитирует издание Паулса.

Ранее Сергей Лавров объяснил популярность Вайкуле в советские времена. По его словам, артистку создали композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, когда поссорились с Пугачевой. Фактически, артистку «вытащили чуть ли не из ресторана» и написали для нее несколько хитов назло Пугачевой.