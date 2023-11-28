Больше не грустит: Исхаков ищет даму сердца, пока бывшая жена Гагарина тает от любви

Бывший муж певицы Полины Гагариной пришел на мероприятие в одиночестве, но активно общался с представительницами прекрасного пола. Журналисты Woman.ru заметили, что фотограф Дмитрий Исхаков больше не грустит один. Особенно после публикации счастливых видео его экс-супруги с новым бойфрендом.

Исхаков побывал на светском ужине, организованном BURO.TSUM и кинопрокатной компанией «Про: взгляд», который прошел под аккомпанемент лекции кинокритика Егора Москвитина. Здесь собрались звезды кино и шоу-бизнеса.

Фотограф пришел на мероприятие в строгом образе с пиджаком и выглядел серьезным. Но за кадром активно общался с гостями. В последнее время мужчина стал выходить в свет в одиночестве, хотя раньше компанию ему составляла загадочная блондинка.

«Впрочем, грустным фотограф уж точно не выглядел и общался то с Евгенией Линович, то с другими гостями», – отмечают журналисты.

Напомним, что после громкого развода с Полиной Гагариной, знаменитость стал скрывать личную жизнь. Он появлялся на людях с различными девушками, но официальных заявлений еще не делал.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак показала Полину Гагарину со своим любимым мужчиной. На кадрах в микроблоге звезды, блондинка широко улыбалась и прижималась к кавалеру.