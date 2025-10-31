«Случилось невозможное»: Лера Кудрявцева помирилась со своей подругой Катей Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева помирилась со своей подругой Катей Гордон. В середине октября появились новости, что приятельницы разругались. Но сейчас у них снова все хорошо.

Звездный юрист в личном блоге рассказала, что Лера сделала ей дорогой подарок. По ее словам, телеведущая обычно не умеет выбирать что-то для других, но в этот раз постаралась.

«Шок-контент. У нас с Лерой [вечные ссоры] на тему того, что она делает просто ужасающие подарки. Просто подарки, которые даже передарить стыдно. И тут случилось невозможное», - поделилась Гордон.

Кудрявцева подарила подруге сумку от известного бренда. Стоимость такого аксессуара в интернет-каталоге — 250 тысяч рублей. Катя призналась, что возьмет подарок с собой в отпуск.

К слову, о ссоре подруг заговорили после того, как Гордон опубликовала пост, в котором отметила, что большинство друзей — понты без действий. Затем Кудрявцева ответила откровениями, что ненавидит в людях фальшь и двойные стандарты. В конфликте Леры и Кати поклонники убедились, когда телеведущая не поздравила приятельницу с днем рождения. Однако причина разногласий все еще неизвестна.

Ранее Катя Гордон назвала диким позором речь невесты Григория Лепса.