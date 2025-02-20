Опубликовано 20 февраля 2025, 13:411 мин.
«Больше не будет»: Валерия выпустит последний альбом
Иосиф Пригожин сообщил, что в апреле Валерия выпустит последний в карьере альбом.
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Певица Валерия выпустит последний альбом в карьере. Дата выхода уже известна – это 11 апреля.
О том, что пластинка станет заключительной в творческой биографии артистки, рассказал ее супруг – продюсер Иосиф Пригожин.
«В карьере Валерии выходит последний альбом. Больше альбомов она выпускать не будет», - сообщил продюсер ТАСС.
Альбом получил название «Исцелю». Музыкальным продюсером пластинки стал сын певицы Артемий. Первая песня «Ураган» вышла 31 января.
Пригожин также рассказал, что будет презентация альбома, а состоится ли после выхода концерт, точной информации нет.
Ранее Пригожин рассказывал, что продюсер Александр Шульгин продолжает «кошмарить» певицу после развода.