«Больше не будет»: Валерия выпустит последний альбом

Певица Валерия выпустит последний альбом в карьере. Дата выхода уже известна – это 11 апреля.

О том, что пластинка станет заключительной в творческой биографии артистки, рассказал ее супруг – продюсер Иосиф Пригожин.

«В карьере Валерии выходит последний альбом. Больше альбомов она выпускать не будет», - сообщил продюсер ТАСС.

Альбом получил название «Исцелю». Музыкальным продюсером пластинки стал сын певицы Артемий. Первая песня «Ураган» вышла 31 января.

Пригожин также рассказал, что будет презентация альбома, а состоится ли после выхода концерт, точной информации нет.

Ранее Пригожин рассказывал, что продюсер Александр Шульгин продолжает «кошмарить» певицу после развода.