«Больше к себе никого не подпущу»: помирившаяся с мужем Седокова вновь заговорила о проблемах

Певица Анна Седокова вновь впала в депрессию. В личном блоге она заявила о разочаровании в людях, но подробностей раскрывать не стала.

Слухи о том, что Седокова помирилась с мужем, появились в конце ноября. Их подогревала сама артистка, которая посещала матчи Яниса Тиммы и хвасталась цветами от него. В суде супругам дали время на воссоединение до 9 декабря, и до недавнего времени поклонники были уверены — Анна отменит развод. Но вдруг она вновь начала публиковать депрессивный контент.

«Как меня задолбали разочаровывать люди… Я больше никогда к себе никого не подпущу. Вот честно», - написала Анна в блоге, не вдаваясь в подробности.

Фанаты считают, что этим постом певица намекнула на очередные проблемы с мужем. Но так это или нет, станет известно только 9 декабря.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что берет паузу в работе из-за моральной усталости. По ее словам, она «поломалась».