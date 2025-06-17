Больше двух лет в минусе: певец Алексей Глызин закрыл свое музыкальное агентство

Исполнитель хита «Зимний сад» Алексей Глызин долгие годы владел музыкальным агентством. Однако в последнюю пару лет этот бизнес перестал приносить певцу доход и ушел в минус, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, ООО «Глызин Шоутур» работает уже 18 лет. Из них — больше с двух с половиной лет компания является убыточной.

Так, в 2023 году музыкальное агентство Глызина потеряло 1,7 млн рублей. В 24-м ситуация повторилась, только на этот раз убытков стало еще больше — 1,9 млн рублей.

В итоге исполнитель принял решение ликвидировать ООО. Помимо Глызина, музыкальной компанией владела его супруга Сании.

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева приняла решение о закрытии магазина продуктов для правильного питания. Бизнес перестал приносить ей прибыль.