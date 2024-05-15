«Больше двух лет мне больно»: дочь певицы Валерии рассказала о тяжелой болезни

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом SHENA, пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Она призналась, что борется с недугом продолжительное время, а сейчас случилось обострение.

«Очередная больница, очередная попытка вылечить свой нерв. Больше двух лет мне больно. Сегодня особенно. Если что, я не ною, не напрашиваюсь на «выздоравливай» и, тем более, на жалость, которая меня раздражает больше всего», - написала артистка в своем Telegram-канале.

Как подчеркнула Анна, она не собирается плакать от боли и выразила надежду, что врачи смогут помочь ей.

«Если тут врачи смогут разрешить эту сложную задачку, то я обязательно порекомендую и детально расскажу, после того, как отойду от шока, что хоть кто-то справился», - сообщила девушка.

Ранее SHENA приняла участие в шоу «Маска» на НТВ и была рассекречена собственной матерью. Решение супруги Иосифа Пригожина выгнать из «Маски» именно Скунса возмутило Филиппа Киркорова. Он заявил, что не понимает логики коллеги, ведь она же знает, что за персонажем скрывается ее собственный ребенок.