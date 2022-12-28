«Больше, чем у меня»: Семенович позавидовала пышногрудой Орловой

Ольга Орлова находится на последних сроках беременности. Многие звездные коллеги уже не раз отмечали, что интересное положение певицы очень ей к лицу. Знаменитость похорошела на глазах: появился здоровый румянец, и округлились женские формы. Последний факт очень удивил Анну Семенович, которая долгое время славилась самым пышным бюстом в отечественном шоу-бизнесе.

Так, девушка в медийном пространстве сделала комплимент пышногрудой Орловой. Певица отметила, что даже она не может похвастаться такими объемами: «Мась, тити больше, чем у меня». Ольга не оставила этот комментарий без ответа.

По мнению телеведущей, после рождения ребенка ее грудь станет в разы меньше. «Это пройдет», — отреагировала Орлова как опытная мать.

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