Больше, чем просто мачеха: Арзамасова призналась в связи с 18-летним сыном Авербуха

Илья Авербурх и Елизавета Арзамасова поженились в красивую дату – 20 декабря 2020 года. А уже в августе следующего года у пары родился сын, которого назвали Львом. Для актрисы ребенок стал первенцем, а вот у фигуриста уже был в жизни опыт отцовства. В браке с Ириной Лобачевой у него на свет появился Мартин, с которым постановщик и после развода старается поддерживать хорошие отношения.

После образования семьи с Авербухом в жизнь Елизаветы вошел и его старший сын. Для артистки это не стало большой проблемой, так как Мартин уже совершеннолетний и прекрасно понимает, что его отец счастлив с другой женщиной, а не его мамой. Со временем молодой человек стал все чаще появляться в их доме, и они с Арзамасовой сблизились. В недавнем интервью актриса призналась, что она для него не просто мачеха, у них образовалась связь. И сейчас между ними теплые и доверительные отношения, как между хорошими друзьями.

«У нас с Мартином сложились добрые, теплые, доверительные отношения», - рассказала Елизавета изданию Aif.ru.

Такого же мнения придерживается и сам Мартин. Мачехой Арзамасову он не называет, зато однажды рассказал, что она его стилист. Они вместе прогуливались по магазинам, и актриса подбирала ему образы.

Напомним, что недавно появилась информация, что Елизавета Арзамасова снова беременна. Однако артистка опровергла эти слухи. Она заявила, что считает материнство чудом, но пока второго ребенка она не ожидает.