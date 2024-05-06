Больше 10 лет выпускает рейтинговые фильмы и сериалы: выручка кинокомпании Цекало составила почти 4 млрд рублей

Продюсер Александр Цекало является владельцем ООО «Среда», которая больше десяти лет выпускает рейтинговые фильмы и сериалы. По данным Telegram-канала Звездач, фирма принесла знаменитости за прошлый год почти 4 млрд рублей.

Цекало принадлежит 60% от общей доли «Среды». В минувшем году компания показала выдающийся результат. Она принесла продюсеру 3,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила — 907 миллионов рублей, что выше всех предыдущих показателей.

Помимо «Среды», Цекало является учредителем еще семи фирм. Каждая из них, по данным СМИ, принесла Александру многомиллионную прибыль. О каких именно суммах идет речь, информации нет.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета журналистки и блогерши Ксении Собчак. Все дело в том, что прибыль и выручка ее компании ООО «Джун Энд Джулай» за минувшей год составили ноль рублей.