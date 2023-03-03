«Большая проблема»: медики дали прогнозы сломавшему сустав ноги Эмиру Кустурице

Совсем недавно стало известно о том, что Эмир Кустурица испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что режиссер сломал себе правую ногу. Ситуация была настолько серьезной, что мужчине потребовалось хирургическое вмешательство. После перенесенной операции Эмир вышел на связь с журналистами «ТАСС» и рассказал о своем состоянии.

По словам деятеля кино, он без проблем перенес манипуляцию, правда теперь ему требуется очень долгое восстановление. Как сказали медицинские сотрудники, оно займет не меньше месяца.

«Прооперировали. Я отходил от наркоза, целый день спал. Самая большая проблема в том, что восстановление проходит долго. Необходимо лежать месяц», — высказался Кустурица.

Режиссер сообщил: 1 марта он очень неудачно оступился и упал на оледенелых ступенях. Все это привело к тому, что Эмир получил перелом сустава ноги, «который вывернулся на 180 градусов».

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