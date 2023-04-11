«Большая опасность»: жизнь Романа Костомарова все еще остается под угрозой

46-летний Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации больницы «Коммунарка». На прошлой неделе ему была проведена первая операция по формированию культи ноги, а вчера врачи проделали то же и со второй конечностью. По информации источников, пока нижняя часть тела фигуриста будет заживать после хирургических вмешательств, медики сфокусируются на его руках, которые также нуждаются в протезировании.

Ходили разговоры, что после подготовки бионики спортсмена отправят в Германию для дальнейшей реабилитации. Однако его родные сообщили, что о транспортировке олимпийского чемпиона речи пока не идет, и он продолжит долечиваться в России. Оксана Домнина заявляла, что полностью доверяет отечественным специалистам. Но, по словам доктора медицинских наук Андрея Шестакова, даже если бы жена пациента собиралась его перевезти за границу, у нее бы это не вышло.

Эксперт считает, что у Романа все еще остается тромбоз, который невозможно убрать. По-прежнему есть угроза его развития, и положение может усугубиться от установки протезов.

«Как правило, он [тромбоз] не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента. Сложно определить, куда он может переместиться — в этом его большая опасность. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», - заявил специалист в беседе с изданием Sport24.

Ранее врач-невролог пояснил, с какими еще проблемами может столкнуться Костомаров при протезировании.