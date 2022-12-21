«Да пошли они - я лучше всех»: Салтыкова поймала звёздочку

Ирина Салтыкова учинила скандал на вручении наград полуфинала "Суперстар".

Появившись на модной премии, певица не смогла сдержать эмоции и обрушились с критикой на коллег по цеху.

«Да пошли они, – я лучше всех» , – сказала и разъяренная Салтыкова обступившим её журналистам.

По словам Ирины, все бэк-вокалистки на студиях в один голос уверяют её, что поет она гораздо лучше многих отечественных звёзд.

Что ж, солистка группы «Мираж», вероятно, позабыла, что живое выступление сильно отличается от студийной записи как процессом, так и необходимостью использовать свои вокальные данные на все 100%.

Так или иначе, решение жюри, поставившего артистке минимальное количество баллов, осталось неизменно.

«Кто меня там выгнал?! В финале я все равно появлюсь, не переживайте!» – успокаивает поклонников Салтыкова.