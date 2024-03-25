«Больно»: Юлия Пересильд поделилась кадрами с места теракта в «Крокус Сити Холле»

Актриса Юлия Пересильд вместе с дочерью Анной посетила стихийный мемориал памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В личном блоге знаменитость поделилась кадрами с места событий и высказалась о трагедии.

«Больно, что только такое горе нас всех объединяет… но немного теплее от мысли, что так много людей неравнодушны и помогают по силам своим», — написала Юлия Пересильд.

Артистка выразила соболезнования людям, потерявшим родных и близких. Также Юлия Пересильд поблагодарила всех, кто оказывает помощь пострадавшим: врачей, спасателей, доноров, волонтеров, а также банки и компании.

«И сейчас хочется больше всего пожелать сил нашим медикам, чтобы получилось сохранить жизни тем, кто остался в живых. Склонить голову перед тем, кто потерял любимых. И поблагодарить всех тех, кто помогает сейчас», — высказалась актриса.

Дочь артистки Анна Пересильд опубликовала в соцсети видео, на которых видны очереди к мемориалу.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокус Сити Холла» и почтил память погибших в теракте.