Никого не пригласили на открытие: на могиле Вячеслава Зайцева тайно установили белый памятник

На могиле модельера Вячеслава Зайцева установили памятник в виде креста из белого мрамора. На открытие монумента никого не приглашали.

Подробности рассказала невестка Зайцева, бывшая модель Екатерина Ромашкина.

«Памятник действительно готов, он есть», - рассказала она и добавила, что устраивать официальное открытие монумента считает «не очень уместным».

Судя по кадрам с Жегаловского кладбища в Подмосквье, памятник сделан в виде креста. На нем указаны фамилия, имя и отчество кутюрье, а также годы жизни.

По словам Екатерины, будет установлен аналогичный памятник сыну Зайцева – Егору. Его могила расположена рядом с отцовской.

«Практически готов абсолютно идентичный монумент Егору», - собщила Ромашкина в программе «Ты не поверишь!».

Ранее она рассказала, как спасает Дом моды с семьей. Недавно Екатерина запустила новую коллекцию с акцентом на клетке.