«Больно»: Мария Кожевникова рассказала, почему несла сына на выпускной на руках

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что они с мужем принесли сына на выпускной в саду на руках. Наследник пары упал с самоката, но очень не хотел пропускать праздник. Звезда сериала «Универ» раскрыла подробности инцидента в соцсетях.

Любимая зрителями по роли Аллочки артистка опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала с мужем и сыном. Хоть со стороны семья и выглядела радостной, но все же недавно у них произошли неприятности.

«Перед выпускным Вася впервые сильно упал с самоката и разбил колено, на выпускной мы его несли на руках, ходить больно, но сцена лечит всех», — написала актриса.

Кожевникова назвала сына «кудриком» и отметила, что 5 лет занятий в детском саду пролетели незаметно. По словам звездной мамы, сын готов к школе и носит звания «спортсмен года», а также «книжный червь».

«Так же энергично, весело и со своим собственным мнением шагай дальше», – добавила она.

Напомним, что у Марии и ее избранника Евгения Васильева всего четверо детей. Кроме Василия, у них есть 10-летний Иван, девятилетний Максим и Александра, которой всего восемь месяцев. Влюбленные с 2013 года вместе, но так и не дошли до алтаря. Звезда в разговоре с поклонниками уверяла, что венчание намного важнее штампа в паспорте. Актрису никак не смущает эта ситуация, но она регулярно сталкивается с критикой.

Ранее 39-летняя Мария Кожевникова ответила, появится ли она в продолжении «Универа».