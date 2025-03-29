«Больно, что кто-то подсовывает такие бумаги»: Вика Цыганова возмутилась медалью Анны Семенович

Вика Цыганова возмутилась новостью о награждении Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». В своем Telegram-канале певица дала понять, что не считает почетную награду артистки заслуженной.

По мнению Вики Цыгановой, Анна Семенович, исполняющая песни с неоднозначным смыслом, не достойна столь высокой награды. Певица считает, что кто-то «продвигает» ее коллегу.

«Поздравляю исполнительницу хитов „Секси-бомбочка“ и „Ищу мужа“ с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть дает народ. Зависти к Анне нисколько нет. Просто больно, что кто-то подсовывает такие бумаги на подпись, пользуясь ситуацией… А вы как считаете, заслужила Анна медаль?» — высказалась Вика Цыганова.

Артистку поддержали поклонники, а также Станислав Садальский. Актер считает, что получившая медаль Анна Семенович не сделала ничего выдающегося для культуры страны.

«Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — заявил Станислав Садальский.

Сама же Анна Семенович никак не реагирует на критику коллег и общественности и отмечает: «Государственная медаль „За труды в культуре и искусстве“ с подписью президента России — это награда особенная и очень почетная». Певица отметила, что много лет ведет программу «Дембельский альбом» на «Русском Радио», и ей приятно, что ее «деятельность не осталась незамеченной».

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин предложил наградить медалью вместо Анны Семенович Вику Цыганову. Политический деятель заявил, что в России есть «много заслуженных и уважаемых артистов», отдающих себя профессии и стране.