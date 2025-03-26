Глава ФПБК Бородин предложил наградить медалью вместо Анны Семенович Цыганову

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что считает награждение певицы Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве» незаслуженным. По его мнению, этот знак отличия должна была получить артистка Вика Цыганова, но никак не экс-солистка «Блестящих». Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Указ о присвоении Анне медали был подписал президентом России Владимиром Путиным. Однако многих в Сети возмутила эта новость. Виталий Бородин считает, что негодование публики вызвано тем, что многие не понимают, за какие заслуги Семенович получила награду.

«Конечно, мы считаем, что это незаслуженно. Семенович ничего такого не сделала перед страной, чтобы давать такие награды. Я вообще не знаю, что она там поет, где выступает. Я считаю, что у нас есть, кому давать награды. Много есть заслуженных и уважаемых артистов», - поделился глава ФПБК.

В пример Бородин привел Вику Цыганову. Он отметил, что она с первого дня СВО помогает бойцам и поет патриотические песни, чего нельзя сказать о Семенович.

«Она ездит постоянно в зону СВО, выступает перед бойцами, помогает финансово. Найдите мне хоть одну патриотическую песню, которую поет Семенович, от которой бы сердце заворачивалось. Я вот не знаю. Вообще я даже вот постеснялся бы Семенович назвать артисткой. Я только сегодня о ней узнал, честно. Когда у нас не передний план выходят вот такие как Семенович, конечно, обидно. Обидно тем артистам, которые себя отдают полностью стране, которые погружены в свою профессию, за что их народ любит», - заявил Виталий Николаевич.

К слову, Анна Семенович, комментируя получение медали, отмечала, что посещала военные госпитали, воинские части и поддерживала бойцов. Однако она это старалась не освещать. По мнению Бородина, звезды часто именно так оправдываются, так как не хотят, чтобы их потом перестали впускать в другие страны.

«Они все так пишут, а как проверишь? Можешь сказать: «Я помогаю, просто не освещаю». А почему? Потому что боитесь, что потом в санкционных списках окажетесь, что никуда не пустят. Понимаете? Поэтому можно сказать все, что угодно, но нужны действия сегодня и сейчас», - отметил Бородин.

Ранее Виталий Бородин обвинил Ксению Собчак во лжи.