passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 21:52
1 мин.

Рак не вернулся: Филипп Киркоров опроверг слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле

Король российской эстрады Филипп Киркоров прокомментировал упорно циркулирующие слухи об ухудшении состояния здоровья Лаймы Вайкуле. Поводом для беспокойства поклонников послужил тот факт, что певица, проживающая на данный момент в США, стала редко выходить на связь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Филипп Киркоров и Лайма Вайкуле

Фото: Globallook

В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!», выходящей на телеканале НТВ, Киркоров заявил, что месяц назад общался с Вайкуле по видеосвязи и обсуждал события, в последний месяц сотрясающие российский шоу-бизнес. И во время разговора, по его словам, певица выглядела очень хорошо. «Она роскошная женщина, ей жить до ста лет!» – добавил Киркоров.

Певец добавил, что Вайкуле планирует вернуться в родную Юрмалу в конце июня.

Напомним, что в последнее время слухи о болезни Вайкуле появляются с завидной регулярностью. Поклонники подозревают, что их любимая звезда борется с онкологией. Невольно подлил масла в огонь и муж артистки Андрей Латковский, с которым она сейчас находится в Америке, который заявил, что Лайма сейчас проходит медицинское обследование.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят