Рак не вернулся: Филипп Киркоров опроверг слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле

В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!», выходящей на телеканале НТВ, Киркоров заявил, что месяц назад общался с Вайкуле по видеосвязи и обсуждал события, в последний месяц сотрясающие российский шоу-бизнес. И во время разговора, по его словам, певица выглядела очень хорошо. «Она роскошная женщина, ей жить до ста лет!» – добавил Киркоров.

Певец добавил, что Вайкуле планирует вернуться в родную Юрмалу в конце июня.

Напомним, что в последнее время слухи о болезни Вайкуле появляются с завидной регулярностью. Поклонники подозревают, что их любимая звезда борется с онкологией. Невольно подлил масла в огонь и муж артистки Андрей Латковский, с которым она сейчас находится в Америке, который заявил, что Лайма сейчас проходит медицинское обследование.