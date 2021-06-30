Рак кожи на примере Сенчуковой и Рыбина: когда бить тревогу и как защитить себя от меланомы

Диагноз Сенчуковой и Рыбина

В 2018 году Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о том, что у них рак кожи. Супруги сдали необходимые анализы накануне поездки за границу — почуяли неладное. Пришлось вернуться из путешествия раньше времени — на этом настоял онколог. Он сообщил паре, что у них диагностирован базально-клеточный рак кожи.

А за четыре года до этого на левой ноге Сенчуковой, вспоминает она, появилась корка. Она не причиняла дискомфорта, но выглядела не очень эстетично. При этом косметолог ничего подозрительного не увидела — даже не стала брать соскоб кожи... Спустя время на носу Рыбина образовалась некая блямба, которую исполнитель маскировал с помощью грима. Новообразования супругов не беспокоили, потому они ничего не предпринимали — до поры до времени. Уже позже доктора объяснили, что подобный тип рака и опасен тем, что протекает долгое время бессимптомно. Каждый из супругов в итоге получил по двенадцать доз зонального облучения. Они вылечились, но обязаны регулярно наблюдаться у врача.

Рыбин и Сенчукова стоят на учете у онколога и приходят к нему каждые три месяца, опасаясь рецидива. Конечно, они не единственные из знаменитостей, кто столкнулся с этим диагнозом. С меланомой боролись Мелани Гриффит, Хью Джекман, Хлои Кардашьян, Мишель Монаган.