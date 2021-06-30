Рак кожи на примере Сенчуковой и Рыбина: когда бить тревогу и как защитить себя от меланомы
Диагноз Сенчуковой и Рыбина
В 2018 году Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о том, что у них рак кожи. Супруги сдали необходимые анализы накануне поездки за границу — почуяли неладное. Пришлось вернуться из путешествия раньше времени — на этом настоял онколог. Он сообщил паре, что у них диагностирован базально-клеточный рак кожи.
А за четыре года до этого на левой ноге Сенчуковой, вспоминает она, появилась корка. Она не причиняла дискомфорта, но выглядела не очень эстетично. При этом косметолог ничего подозрительного не увидела — даже не стала брать соскоб кожи... Спустя время на носу Рыбина образовалась некая блямба, которую исполнитель маскировал с помощью грима. Новообразования супругов не беспокоили, потому они ничего не предпринимали — до поры до времени. Уже позже доктора объяснили, что подобный тип рака и опасен тем, что протекает долгое время бессимптомно. Каждый из супругов в итоге получил по двенадцать доз зонального облучения. Они вылечились, но обязаны регулярно наблюдаться у врача.
Рыбин и Сенчукова стоят на учете у онколога и приходят к нему каждые три месяца, опасаясь рецидива. Конечно, они не единственные из знаменитостей, кто столкнулся с этим диагнозом. С меланомой боролись Мелани Гриффит, Хью Джекман, Хлои Кардашьян, Мишель Монаган.
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Фото: GlobalLookPress
Как же понять, в каких случаях стоит спешить к онкологу, если на коже вдруг появилась неизвестного происхождения корка или так называемая блямба?
Что такое меланома и кто находится в группе риска
«Среди эпителиальных злокачественных образований кожи мы различаем несколько видов. Чаще всего, в 80% случаев, встречаемся с базально-клеточным раком кожи, который практически не метастазирует. Около 16% случаев приходится на плоскоклеточный рак, происходящий из плоского эпителия кожи. Он более злой, имеет тенденцию к распространению в регионарные лимфоузлы и дает отдаленные метастазы. Но самый агрессивный рак кожи — это меланома. На нее приходится не так много, всего 4% случаев, но она худшая по прогнозу и именно на ее диагностику направлены наши основные усилия».
Меланома развивается в меланоцитах — клетках, которые производят пигмент меланин и придают коже цвет. Точная причина всех меланом неясна, но воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или соляриев значительно увеличивает вероятность ее развития. В числе других факторов риска:
- генетическая предрасположенность (если в семье у кого-то была меланома, важно быть внимательнее к своему телу);
- множественные родинки (чем больше родинок на теле, тем выше опасность);
- светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые или зеленые глаза.
Какой бывает меланома
В зависимости от внешнего вида и особенностей проявления различают несколько видов меланомы:
Поверхностная — наиболее распространенный тип. Она часто встречается у людей с бледной кожей и веснушками и редко у людей с более темной кожей.
Узловая — быстроразвивающийся тип меланомы, которая растет вниз и может распространяться в более глубокие слои кожи, если ее не удалить. Обычно имеет вид шишки черного или красного цвета и часто кровоточит.
Лентиго-меланома — чаще всего поражает пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Она развивается медленно, в течение нескольких лет, и появляется в областях, постоянно находящихся под воздействием солнца (например, на лице). Это плоские меланомы, которые распространяются «боком» в поверхностных слоях кожи. Они похожи на веснушки, но, как правило, больше и темнее.
Акральная — редкий тип меланомы, который обычно появляется на ладонях и пятках, иногда вокруг ногтей. Наиболее распространена она у людей с темной кожей, хотя в целом может встречаться у всех.
Амеланотическая — такая меланома почти не имеет цвета, но может быть розовой или красной, иметь светло-коричневые или сероватые края.
Фото: GlobalLookPress
Как не пропустить меланому
Основным признаком меланомы является появление новой родинки на теле или изменение уже существующей родинки. Это может произойти в любой области, но самые популярные места — спина у мужчин и ноги у женщин. Реже всего меланома встречается в областях, обычно защищенных от солнца, таких как ягодицы и кожа головы. В большинстве случаев меланомы имеют неправильную форму и неоднородный цвет.
Для самостоятельного обнаружения меланомы существует правило АКОРД. Это аббревиатура пяти главных ее симптомов:
А — асимметрия
- К — края неровные
- О — окраска неоднородная
- Р — размер больше 6 мм (диаметр ластика на карандаше)
- Д — динамика.
«Важно отметить, что меланома может быть не только на коже. Да, 90% — это кожа, но она также может появляться на слизистых глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталий, в полости носа, оболочках головного и спинного мозга», — комментирует Александр Павлович.
Профилактика и лечение меланомы
Для профилактики меланомы важно соблюдать несложные правила: избегать солнца в середине дня (с 10:00 до 16:00), не забывать наносить солнцезащитный крем с SPF не меньше 30 и широким спектром защиты (от UVA- и UVB-лучей), отказаться от посещения соляриев и регулярно проводить самодиагностику.
«Сейчас в мире наблюдается тенденция к увеличению количества случаев меланомы, и риск возрастает по мере старения. До 50 лет меланома чаще встречается у женщин, но уже после 65 лет показатель становится в два раза больше у мужчин. Средний возраст заболеваемости — 63 года. В России в среднем за год мы выявляем около 10 000 случаев и порядка 4 000 ежегодно умирает», — говорит эксперт.
Хорошая новость в том, что при обнаружении меланомы на ранней стадии можно надеяться на полное выздоровление. Собственно, это доказывает пример упомянутых в материале Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.