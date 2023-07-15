«Болезнь стала следствием»: певица Наталья Сенчукова рассказала о раке

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что в 2018 году ей с мужем Виктором Рыбиным поставили базалиому (разновидность рака, которая характеризуется формированием злокачественной опухоли на открытых участках тела – прим.). Артистка рассказала, как сегодня следит за здоровьем после избавления от болезни и что могло стать причиной недуга.

Сенчукова заявила, что им с супругом «повезло», потому что базалиома полностью вылечивается. Однако семья стала придерживаться некоторых правил.

«Теперь предупреждаем всех вокруг о вреде солнца, потому что, безусловно, болезнь стала следствием нашего невнимательного к нему отношения и увлечения солярием», - рассказала певица в интервью «Леди mail.ru».

Сенчукова и Рыбин не выходят на солнце раньше 16 часов, обязательно используют защитные кремы. Артистка до сих пор благодарит врачей за избавление от рака кожи. Она призналась, что в соцсетях просят поделиться контактами докторов, и исполнительница их дает.

Сенчукова считает: болезнь сформировалась не потому, что они специально выходили на улицу в жару. Так получалось, что иногда приходилось по часу стоять на жаре и раздавать автографы, делать снимки с поклонниками. В 90-е семья много гастролировала, а концерты заканчивались поздно. На следующий день получалось выйти на улицу только в обед.

«И поклонники тебя поймают – и ты стоишь, час на пекле фотографируешься и автографы раздаешь. Конечно, так нельзя было делать…», - сделала вывод Сенчукова.

Ранее стало известно, что их сын Василий развелся спустя 11 месяцев после свадьбы.